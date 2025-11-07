Em celebração ao Ano do Cooperativismo, Bauru foi palco, na última quarta-feira (5), de uma apresentação emocionante do Circuito Sescoop/SP de Cultura, realizada no Alameda Hall. O espetáculo reuniu o cantor e compositor Renato Teixeira, um dos maiores nomes da música popular brasileira, e a Orquestra Sinfônica Heliópolis, encantando o público com uma fusão harmoniosa entre o popular e o erudito.

O evento foi promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo (Sescoop/SP), com o apoio das cooperativas Unimed Bauru, Unimed Centro-Oeste Paulista, Uniodonto Paulista e Sicredi. A organização preparou o show com dedicação, reforçando o espírito cooperativista que norteia a iniciativa.

Além de levar cultura e arte ao público, a apresentação teve caráter solidário. Cada convidado contribuiu com dois litros de leite, que serão destinados a entidades assistenciais de Bauru.