CHECK-IN CIDADE

Renato Teixeira e Orquestra Heliópolis se apresentaram em Bauru

Por Douglas Willian | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Talyta Severino
Renato Teixeira e Orquestra Heliópolis durante apresentação que foi realizada no Alameda Hall
Renato Teixeira e Orquestra Heliópolis durante apresentação que foi realizada no Alameda Hall

Em celebração ao Ano do Cooperativismo, Bauru foi palco, na última quarta-feira (5), de uma apresentação emocionante do Circuito Sescoop/SP de Cultura, realizada no Alameda Hall. O espetáculo reuniu o cantor e compositor Renato Teixeira, um dos maiores nomes da música popular brasileira, e a Orquestra Sinfônica Heliópolis, encantando o público com uma fusão harmoniosa entre o popular e o erudito.

O evento foi promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo (Sescoop/SP), com o apoio das cooperativas Unimed Bauru, Unimed Centro-Oeste Paulista, Uniodonto Paulista e Sicredi. A organização preparou o show com dedicação, reforçando o espírito cooperativista que norteia a iniciativa.

Além de levar cultura e arte ao público, a apresentação teve caráter solidário. Cada convidado contribuiu com dois litros de leite, que serão destinados a entidades assistenciais de Bauru.

“Estamos muito felizes por Bauru ter sido escolhida pelo Sescoop/SP para sediar esse circuito, que encanta o público com música de qualidade e celebra o cooperativismo”, destacou Marcus Vinícius Marques, presidente da Unimed Bauru.

Com repertório que exaltou a riqueza da cultura brasileira, o encontro entre Renato Teixeira e a Orquestra Sinfônica Heliópolis proporcionou uma experiência única e memorável aos bauruenses.

Fotos: Talyta Severino

