Uma estudante de 14 anos teve o aparelho celular roubado por um homem armado com faca, na tarde desta quinta-feira (6), por volta das 14h45, na quadra 2 da rua Quinze de Novembro, no Centro de Bauru. O pai da adolescente conseguiu rastrear o aparelho e o autor do crime e o receptador foram presos em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o suspeito, de 31 anos, aproximou-se da estudante e disse que a furaria com a faca se ela não entregasse seu celular. Após roubar o aparelho, ele fugiu. A vítima fez contato com o pai, que conseguiu rastrear o celular e acionou a Polícia Militar (PM), informando a localização dele.

Equipe da PM seguiu até o endereço, na rua Célio Daibem, Vila Nova Santa Clara, e avistou dois homens. O primeiro, de 39 anos, que estava com o aparelho da vítima, correu para o interior do imóvel, mas acabou detido. Já o segundo foi abordado no portão e admitiu que havia roubado o celular e entregue ao primeiro.