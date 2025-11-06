A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Assistência Social, inaugurou, nesta quinta-feira (6), o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Noroeste e entregou as novas instalações do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) I. Participaram da cerimônia a prefeita Suéllen Rosim, a secretária de Assistência Social, Lúcia Rosim, a chefe de Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado em Bauru, Angelita Maria da Costa, secretários, vereadores, servidores e moradores da região.
O Cras Noroeste e o Creas I ficam no prédio que abrigava uma delegacia, e estava abandonado há mais de uma década, no quarteirão 2 da avenida Daniel Pacífico, principal acesso entre a Vila Falcão e o Jardim Bela Vista. O imóvel foi totalmente reformado e adequado para receber os novos serviços. A obra foi executada pela empresa Hidroar Construção e Serviços Eireli, com investimento de R$ 1.533.954,38, sendo R$ 700.000,00 de recursos do Estado e R$ 833.954,38 de recursos do município.
Os novos serviços já estarão em funcionamento nesta sexta-feira (7). A entrega da reforma do prédio também está dentro de uma série de ações que a prefeitura realizou na avenida Daniel Pacífico. No início do primeiro governo da prefeita Suéllen Rosim, o município recuperou toda a via, com novo sistema de drenagem na passagem do córrego Água da Grama, acabando com os alagamentos que eram frequentes até então. A via teve ainda a implantação de asfalto novo e de lâmpadas de LED, e agora a entrega de um prédio reformado que atenderá a população.
Na inauguração, a prefeita Suéllen Rosim destacou a busca pelos recursos e a revitalização do prédio que agora terá o Cras e o Creas. “Sempre falo que obra boa é obra entregue. Ao assumir o nosso primeiro governo, vimos a situação em que se encontrava esse imóvel, completamente deteriorado e gerando insegurança para os moradores da região. Obtivemos um convênio com o Estado, que foi conquistado por conta de uma premiação por bons resultados da Secretaria de Assistência Social. O recurso poderia ir para qualquer área, mas entendemos que o mais adequado era aplicar na própria assistência social, criando mais um Cras e um espaço melhor para o Creas, beneficiando a população e os servidores. Agradecemos ao governador Tarcísio de Freitas e à secretária Andrezza Rosalém. O compromisso de destinar recursos foi conquistado antes, mas o atual governo se comprometeu em manter todas as parcerias já feitas e cumpriu, enviando os recursos necessários, e o município pagou o restante, conforme previsto no convênio”, frisou.
A prefeita lembrou ainda que outras melhorias foram feitas nos anos anteriores nesta mesma região. “A entrega completa ainda melhorias que já fizemos na avenida, como drenagem, asfalto e iluminação. Esta é uma região populosa e que precisava de investimentos, um deles é a perfuração de novos poços que reduzirá a dependência do rio Batalha. Estamos trabalhando para melhorar os serviços oferecidos”, concluiu.
A secretária de AssistênciaSocial, Lúcia Rosim, comentou sobre os novos serviços. “A gente percebia a necessidade de ampliar a rede de assistência social, os serviços precisam chegar até as pessoas que mais necessitam. A entrega dessa obra é muito significativa, pois recuperou um espaço degradado e que agora atenderá a população com dignidade e respeito, e os nossos servidores terão melhores condições de fazer o trabalho, em um espaço apropriado”, disse.
Para a chefe de Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado em Bauru, Angelita Maria da Costa, a entrega representa o fortalecimento do SUAS no município. “Ficamos muito satisfeitos de ver a conclusão de uma obra que contou com recursos do Estado e do próprio município, pois a população terá mais um espaço de atendimento, fortalecendo a assistência social e com serviços para aqueles que mais necessitam de acolhimento”, destacou.
O vereador Manoel Losila lembrou os desafios enfrentados para viabilizar a obra. “Estou no meu terceiro mandato e, desde o primeiro, lutamos para ver esse prédio reformado. Agradeço a prefeita Suéllen Rosim, que acreditou no projeto, e unindo esforços da prefeitura, da Câmara Municipal, com recursos do Estado e do município, foi possível fazer a reforma e, agora, a população terá um Cras e um Creas em espaço apropriado para atender a todos que precisam”, finalizou.
Participaram da inauguração a prefeita Suéllen Rosim, os secretários de Assistência Social, Lúcia Rosim; de Infraestrutura, Pérola Zanotto; de Governo, Renato Purini; de Habitação, Anderson Prado; da Educação, Nilson Ghirardello; de Aprovação de Projetos, Rafaela Foganholi; da Fazenda, Everson Demarchi; da Administração, Cristiano Zamboni; de Esportes e Lazer, Leandro Avila Rodrigues; de Serviços Urbanos, Jorge Luis de Souza; de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Jurandir Posca; e de Comunicação e Eventos, Carlos Agra; o chefe de Gabinete da prefeitura, Leonardo Marcari, a presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, o presidente do Departamento de Água e Esgoto (DAE), João Carlos Viegas, e o presidente da Cohab, Everton Basílio.
Também estiveram presentes os vereadores Manoel Losila, Edson Miguel, Arnaldo Ribeiro e Beto Móveis, a chefe de Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado em Bauru, Angelita Maria da Costa, a secretária-adjunta de Assistência Social, Ellen Rossetto, a coordenadora de Políticas Públicas para Proteção Social Básica, Kelen Cristina Caldeira Bento, a coordenadora de Políticas Públicas para Proteção Social Especial, Rose Carrara Orlato, a representante do Cras Noroeste, Alindssey Azevedo, e a representante do Creas I, Gabriela Gaspar.
Cras NOROESTE
Os Cras são a porta de entrada da política pública de assistência social no município. A principal função é prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, garantindo o acesso das famílias aos seus direitos. O Cras Noroeste terá como área de abrangência a Vila Falcão, Jardim Bela Vista, Centro, Jardim Marise, Vila São Manoel, Vila Bela, Vila Pacífico, Vila Quaggio, Vila Camargo, Vila Lemos, Parque União, Vila Marajoara, Parque Sergipe, Vila Seabra, Jardim Gérson França, Vila Souto, Vila Paraíso e Vila Giunta, entre outros.
Os moradores poderão contar com atendimento social, encaminhamento para programas e benefícios, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além da participação em grupos, oficinas e atividades de convivência. O espaço também articula ações com outras políticas públicas, como saúde, educação, habitação e trabalho, promovendo o atendimento integral às famílias e contribuindo para o fortalecimento da rede de proteção social em Bauru.
O Cras Noroeste é o décimo implantado no município, que já conta com os Cras do 9 de Julho, Nova Esperança, Santa Cândida, Jardim Ferraz, Jardim Europa, Ferradura Mirim, Jardim Godoy, Nova Bauru e Distrito de Tibiriçá. O novo Cras passará a atender parte da região que antes estava sob as abrangências dos Cras do 9 de Julho, Nova Esperança, Santa Cândida e Jardim Ferraz, o que também desafogará e otimizará os serviços de toda a rede de assistência social.
Creas I
O Creas é uma unidade que integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), oferecendo atendimento especializado a famílias e pessoas em situação de risco pessoal ou social, vítimas de violência, negligência ou outras violações de direitos. Em Bauru, o Creas I possui 20 anos, e foi um marco na consolidação do SUAS e das políticas de assistência social do município.
Após funcionar na antiga sede da Secretaria de Assistência Social, e posteriormente no Jardim Bela Vista, o serviço agora ficará em um espaço mais amplo e planejado para garantir mais conforto, acessibilidade e acolhimento aos usuários, além de melhores condições de trabalho para os servidores.
Em Bauru, são dois Creas. O Creas I receberá os encaminhamentos do Cras Noroeste e também dos Cras do 9 de Julho, Nova Esperança, Santa Cândida, Jardim Ferraz e Distrito de Tibiriçá. O Creas II recebe os encaminhamentos dos Cras do Jardim Europa, Ferradura Mirim, Jardim Godoy e Nova Bauru.