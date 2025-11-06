A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Assistência Social, inaugurou, nesta quinta-feira (6), o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Noroeste e entregou as novas instalações do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) I. Participaram da cerimônia a prefeita Suéllen Rosim, a secretária de Assistência Social, Lúcia Rosim, a chefe de Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado em Bauru, Angelita Maria da Costa, secretários, vereadores, servidores e moradores da região.

O Cras Noroeste e o Creas I ficam no prédio que abrigava uma delegacia, e estava abandonado há mais de uma década, no quarteirão 2 da avenida Daniel Pacífico, principal acesso entre a Vila Falcão e o Jardim Bela Vista. O imóvel foi totalmente reformado e adequado para receber os novos serviços. A obra foi executada pela empresa Hidroar Construção e Serviços Eireli, com investimento de R$ 1.533.954,38, sendo R$ 700.000,00 de recursos do Estado e R$ 833.954,38 de recursos do município.

Os novos serviços já estarão em funcionamento nesta sexta-feira (7). A entrega da reforma do prédio também está dentro de uma série de ações que a prefeitura realizou na avenida Daniel Pacífico. No início do primeiro governo da prefeita Suéllen Rosim, o município recuperou toda a via, com novo sistema de drenagem na passagem do córrego Água da Grama, acabando com os alagamentos que eram frequentes até então. A via teve ainda a implantação de asfalto novo e de lâmpadas de LED, e agora a entrega de um prédio reformado que atenderá a população.