TOTAL DE 1.100 VAGAS

Abertas inscrições para concurso da Polícia Penal de São Paulo

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
SAP/Divulgação
A remuneração do policial penal será por subsídio, nível I - ingresso, correspondente a R$ 4.695,60
A remuneração do policial penal será por subsídio, nível I - ingresso, correspondente a R$ 4.695,60

Estão abertas, até 18 de dezembro, as inscrições para o concurso da Polícia Penal do Estado de São Paulo. São oferecidas 1.100 vagas para o ingresso na carreira de policial penal. As provas serão aplicadas pelo Instituto AOCP e as inscrições podem ser realizadas no site www.institutoaocp.org.br.

O concurso público terá quatro fases eliminatórias, com prova objetiva, prova de aptidão física e aferimento da estatura, prova de aptidão psicológica, comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social.

Em conformidade com a Lei Orgânica da Polícia Penal, Lei Complementar nº 1416/2024, além de aprovação nas fases do concurso, para o ingresso na carreira, o candidato precisa atender alguns pré-requisitos.

Na data da posse, ele deve possuir diploma de graduação em qualquer curso de ensino superior ou equivalente, idade mínima de 18 anos e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Categoria “B”, no mínimo. Até a data do encerramento das inscrições no certame, deve ter 35 anos de idade, no máximo, independente de eventual prorrogação do período de inscrição.

Com relação às tatuagens, a Lei Orgânica destaca que o candidato não deve possuir tatuagem que divulgue símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Penal.

Os requisitos previstos serão aferidos por meio de exames médicos, psicológicos e toxicológicos, que poderão ser exigidos a qualquer tempo durante o concurso e o estágio probatório.

A remuneração do policial penal será por subsídio, nível I - ingresso, correspondente a R$ 4.695,60, já reajustada conforme a Lei Complementar n° 1.425/2025.

