Estão abertas, até 18 de dezembro, as inscrições para o concurso da Polícia Penal do Estado de São Paulo. São oferecidas 1.100 vagas para o ingresso na carreira de policial penal. As provas serão aplicadas pelo Instituto AOCP e as inscrições podem ser realizadas no site www.institutoaocp.org.br.

O concurso público terá quatro fases eliminatórias, com prova objetiva, prova de aptidão física e aferimento da estatura, prova de aptidão psicológica, comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social.

Em conformidade com a Lei Orgânica da Polícia Penal, Lei Complementar nº 1416/2024, além de aprovação nas fases do concurso, para o ingresso na carreira, o candidato precisa atender alguns pré-requisitos.