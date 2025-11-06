A Vitta Construtora realizou ontem, em sua sede na Avenida Getúlio Vargas, 21?60, em Bauru, o evento de assinatura do Unic Residence, seu mais novo empreendimento imobiliário. O encontro contou com a presença de clientes que já adquiriram unidades, potenciais compradores e toda a equipe da Vitta, marcando oficialmente o lançamento do projeto.

O Unic Residence, localizado no Jardim Colonial, é um empreendimento planejado para atender um público que busca funcionalidade, conveniência e lazer completo, aliando investimento e qualidade de vida. Com três torres e 298 unidades de dois dormitórios, os apartamentos possuem metragens a partir de 50 m² e uma infraestrutura completa, entregue equipada, decorada e climatizada.

O condomínio oferece ampla área de lazer, incluindo piscinas com solarium, quadra de areia, brinquedoteca, salão de festas, bicicletário, pet place, espaço para picnic e pomar. Para facilitar o dia a dia dos moradores, o projeto também conta com home office, lavanderia e o Mercado Vitta, um conceito de conveniência exclusivo.