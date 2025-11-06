A Polícia Militar prendeu um suspeito de tráfico que veio de Agudos a Bauru para vender substância apontada como cocaína a usuários, no final da noite desta quarta-feira (5), na rua Alzimiro Zenaro, no Jardim Mendonça. O fato que chamou a atenção no registro do boletim de ocorrência é que o homem, de 35 anos, trouxe dentro do carro a esposa e os dois filhos.

Segundo o registro policial, uma viatura fazia ronda ostensiva próximo a um botequim do bairro quando um homem, ao perceber a presença da equipe, demonstrou nervosismo e entrou rapidamente no estabelecimento. Ao ser abordado pelos policiais militares, com uma porção de cocaína no bolso, ele confessou que iria revender a droga a um comprador que ainda não havia chegado. Disse também que havia acabado de adquiri-la com um homem a bordo de um Volkswagen Jetta prata, ano 2012.

Diante dessas informações, a PM fez buscas no bairro e encontrou o automóvel conduzido pelo suspeito, que estava com seus familiares dentro do carro. De acordo com o boletim de ocorrência, foi apreendida uma porção de cocaína dentro do Jetta, e o suspeito relatou à PM que havia mais entorpecente em sua casa, em Agudos.