A bomba antifraude de injeção de combustíveis em automóveis, criada com o intuito de proteger o consumidor, já está presente em 33 pontos da região de Bauru, totalizando 71 em funcionamento, segundo o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP).

Essa nova tecnologia será implementada obrigatoriamente até 2029 em todo o país. E Bauru foi pioneira: o Auto Posto Aviação, na quadra 1 da avenida Doutor Mário Oliveira Mattosinhos, na Vila Aviação, foi o primeiro e é o único no município, segundo o Ipem-SP. Todas as três bombas já são do sistema antifraude e foram inauguradas junto com o posto, explica a supervisão da Rede LK.

Ainda segundo o Ipem-SP, a cidade de Pederneiras também já aderiu a sua primeira bomba, no Posto Palace, situado na avenida Brasil, no Jardim Sumaré. Em Jaú são dois: o Posto Edson Lima, na avenida Frederico Ozanan, na Vila Sampaio, e no Posto Frei Galvão, na rua Santa Catarina, no Jardim Olaria. Em Arealva tem as bombas no Posto Irmãos Caridi, na Praça Didimo Maulaz, no Centro. Em Iacanga tem no Auto Posto Santo Antonio, na rua Monsenhor João Felipe, no Centro. Em Piratininga e Agudos ainda não têm, conforme consta do portal do Ipem-SP.