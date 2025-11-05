Jaú - A Caçambaria Espaço Arte, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), recebe neste sábado (8) e domingo (9) o premiado contador de causos Marcelino Xibil, um dos grandes nomes da cultura popular mineira, para um workshop e contação de histórias, eventos com entrada gratuita.

A ação integra o projeto “Universo Jacarandá”, realizado por meio do Edital Fomento CultSP PNAB Nº 38/2024 de Manutenção e Modernização de Espaços Culturais da Secretaria de Cultura, Indústria e Economia Criativa do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura.

"O Marcelino traz a essência da cultura popular. Ele chega com toda a bagagem da cultura mineira e o saber oral que transmite com tanta generosidade. Recebê-lo é um presente", declara Carolina Panini, gestora da Caçambaria.