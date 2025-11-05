05 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM JAÚ

Caçambaria recebe o contador de causos mineiro Marcelino Xibil

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Contador de causos Marcelino Xibil é um dos grandes nomes da cultura popular mineira
Contador de causos Marcelino Xibil é um dos grandes nomes da cultura popular mineira

Jaú - A Caçambaria Espaço Arte, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), recebe neste sábado (8) e domingo (9) o premiado contador de causos Marcelino Xibil, um dos grandes nomes da cultura popular mineira, para um workshop e contação de histórias, eventos com entrada gratuita.

A ação integra o projeto “Universo Jacarandá”, realizado por meio do Edital Fomento CultSP PNAB Nº 38/2024 de Manutenção e Modernização de Espaços Culturais da Secretaria de Cultura, Indústria e Economia Criativa do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura.

"O Marcelino traz a essência da cultura popular. Ele chega com toda a bagagem da cultura mineira e o saber oral que transmite com tanta generosidade. Recebê-lo é um presente", declara Carolina Panini, gestora da Caçambaria.

O workshop “Contando Causos” será realizado nos dois dias, das 14h às 18h, com oficina sobre a tradição oral e o teatro voltada a artistas, educadores e amantes da palavra falada. As vagas são limitadas.

Já a contação de histórias “O Abraço” ocorre no sábado, às 10h30, na Biblioteca Comunitária “Eu, Passarinho”, com apresentação do livro homônimo de Xibil, premiado com o Baobá de Contadores de Histórias 2024.

As inscrições podem ser feitas na bio da Caçambaria. O espaço fica localizado na rua Tenente Lopes, 1.569, na Vila Nova.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários