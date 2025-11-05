Jaú - A Caçambaria Espaço Arte, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), recebe neste sábado (8) e domingo (9) o premiado contador de causos Marcelino Xibil, um dos grandes nomes da cultura popular mineira, para um workshop e contação de histórias, eventos com entrada gratuita.
A ação integra o projeto “Universo Jacarandá”, realizado por meio do Edital Fomento CultSP PNAB Nº 38/2024 de Manutenção e Modernização de Espaços Culturais da Secretaria de Cultura, Indústria e Economia Criativa do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura.
"O Marcelino traz a essência da cultura popular. Ele chega com toda a bagagem da cultura mineira e o saber oral que transmite com tanta generosidade. Recebê-lo é um presente", declara Carolina Panini, gestora da Caçambaria.
O workshop “Contando Causos” será realizado nos dois dias, das 14h às 18h, com oficina sobre a tradição oral e o teatro voltada a artistas, educadores e amantes da palavra falada. As vagas são limitadas.
Já a contação de histórias “O Abraço” ocorre no sábado, às 10h30, na Biblioteca Comunitária “Eu, Passarinho”, com apresentação do livro homônimo de Xibil, premiado com o Baobá de Contadores de Histórias 2024.
As inscrições podem ser feitas na bio da Caçambaria. O espaço fica localizado na rua Tenente Lopes, 1.569, na Vila Nova.