Um homem detido por furto, na manhã desta terça-feira (4), em um estabelecimento na Vila Falcão, em Bauru, se cortou e ameaçou contaminar os seguranças do local, dizendo que era soropositivo. A Polícia Militar (PM) foi acionada e, apesar de contido, ele resistiu à prisão, além de apresentar nome falso. No plantão policial, acabou autuado em flagrante por furto, falsa identidade e resistência.

O fato ocorreu por volta das 8h45, quando seguranças viram o suspeito, de 44 anos, deixando o estabelecimento com diversos produtos escondidos entre as duas calças que vestia e o abordaram. Nesse momento, segundo o boletim de ocorrência (BO), ele cortou seus braços, causando sangramento, e disse "sou soropositivo, vou infectar vocês".

Quando os policiais militares chegaram, conforme o BO, o homem passou a se jogar no chão, mas foi detido. Dentro da viatura, deu cabeçadas no compartimento de presos com a intenção de se lesionar e, no plantão policial, sem qualquer documento em mãos, forneceu nome falso aos policiais civis, que tiveram de fazer inúmeras pesquisas para identificá-lo.