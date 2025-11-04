Na manhã desta terça-feira (4), o condutor de uma motocicleta atingiu um pedestre na altura da quadra 6 da rua Joaquim Marques de Figueiredo, no Distrito Industrial Domingos Biancardi, em Bauru. Os dois sofreram ferimentos graves e, até o registro do boletim de ocorrência (BO) no plantão policial, no fim da tarde, permaneciam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Bauru.

De acordo com o BO, registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, o acidente ocorreu por volta das 7h40 e a Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica do Pronto-Socorro Central (PSC) depois que as duas vítimas deram entrada na unidade em estado grave.

Conforme apurado pelos policiais, o pedestre, de 20 anos, sofreu fraturas na costela, no braço e na perna e o condutor da moto, de 21 anos, teve de ser intubado. Em razão do estado de saúde deles, segundo o BO, não foi possível apurar detalhes sobre a dinâmica do acidente e nem sobre a moto envolvida, que não foi identificada. O caso será investigado pela Polícia Civil.