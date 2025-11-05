Uma noite para rir, relaxar e descobrir até onde sua mente pode te levar. Essa é a promessa do espetáculo “Magicamente: Show de Hipnose Cósmica”, realizado pelos hipnólogos André Attie e Eduardo Neaime no próximo domingo (9), às 19h, no Teatro Municipal de Bauru ‘Celina Lourdes Alves Neves’. Após estrear na cidade em julho de 2025, quando conquistou sucesso de público, o show retorna ainda mais divertido e envolvente, informa a divulgação do evento.

A dupla, que celebra 10 anos de apresentações, reuniu as sugestões hipnóticas mais marcantes da década para criar momentos hilários e surreais, todos com participação voluntária do público. “A hipnose é uma técnica que gera um efeito divertido no palco. Quando eles vieram pela primeira vez, eu até me surpreendi. Os bauruenses gostaram muito, por isso, decidimos convidá-los novamente”, explica o produtor cultural Bruno Rondon, da BR Eventos, realizadora do espetáculo no município.

Durante o show, espectadores são convidados ao palco para viver situações inusitadas: tocar instrumentos invisíveis, dançar ao som de músicas imaginárias ou até formar uma banda que só existe dentro da mente. “A ideia é proporcionar uma viagem inesquecível ao mundo da imaginação, sempre com diversão para toda a família”, explica André Attie.