Uma noite para rir, relaxar e descobrir até onde sua mente pode te levar. Essa é a promessa do espetáculo “Magicamente: Show de Hipnose Cósmica”, realizado pelos hipnólogos André Attie e Eduardo Neaime no próximo domingo (9), às 19h, no Teatro Municipal de Bauru ‘Celina Lourdes Alves Neves’. Após estrear na cidade em julho de 2025, quando conquistou sucesso de público, o show retorna ainda mais divertido e envolvente, informa a divulgação do evento.
A dupla, que celebra 10 anos de apresentações, reuniu as sugestões hipnóticas mais marcantes da década para criar momentos hilários e surreais, todos com participação voluntária do público. “A hipnose é uma técnica que gera um efeito divertido no palco. Quando eles vieram pela primeira vez, eu até me surpreendi. Os bauruenses gostaram muito, por isso, decidimos convidá-los novamente”, explica o produtor cultural Bruno Rondon, da BR Eventos, realizadora do espetáculo no município.
Durante o show, espectadores são convidados ao palco para viver situações inusitadas: tocar instrumentos invisíveis, dançar ao som de músicas imaginárias ou até formar uma banda que só existe dentro da mente. “A ideia é proporcionar uma viagem inesquecível ao mundo da imaginação, sempre com diversão para toda a família”, explica André Attie.
Segundo o hipnólogo, os participantes relatam sensações de bem-estar e alegria após a experiência, como se tivessem revivido lembranças felizes do passado. A sinopse do show também acrescenta que a atividade é feita com ética e respeito. “Os voluntários experimentam um relaxamento profundo enquanto estão hipnotizados, como se estivessem dormindo, mas sem perder a consciência”, destaca.
Com mais de 150 mil espectadores e 12 mil pessoas hipnotizadas no currículo, segundo informações do texto de divulgação, “Magicamente: Show de Hipnose Cósmica” é um espetáculo que combina ciência, arte e entretenimento em doses iguais.
Serviço
O espetáculo ‘Magicamente: Show de Hipnose Cósmica’ será apresentado no próximo domingo (9), às 19h, no Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’, localizado na avenida Nações Unidas, quadra 8, Centro, em Bauru. Os portões serão abertos às 18h30. A classificação é livre. Os ingressos estão disponíveis no site vargasingressos.com.br com valores a partir de R$ 45. Mais informações: (14) 99883-5545.