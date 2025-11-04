Na manhã de sábado (1), Bauru recebeu o lançamento do Mirante De Paula Parque, primeiro condomínio fechado do projeto De Paula Parque. O evento reuniu convidados e representantes do ramo imobiliario, destacando a inovação e o desenvolvimento da Nova Piratininga.
Um novo marco urbano começa a transformar o horizonte entre Bauru e Piratininga. O Mirante De Paula Parque, chega para consolidar uma nova centralidade na região sul, unindo planejamento urbano, natureza e qualidade de vida.
O empreendimento é parte de um projeto maior que começou com os bairros Alameda e Colinas, e agora alcança um novo patamar com o lançamento do Mirante. Localizado na rota dos condomínios de alto padrão que ligam a Zona Sul de Bauru a Piratininga, o local destaca-se pelo posicionamento privilegiado — é o ponto mais alto da área, oferecendo uma vista panorâmica para um grande parque urbano com lago.
Mais do que uma paisagem, o parque à frente do condomínio foi concebido como um espaço de convivência e lazer, reunindo quadras poliesportivas, chafariz interativo, teatro aberto, espaço pet, mall de lojas e serviços, além de um extenso lago com deck e píer. A proposta é transformar o espaço público em um novo cartão-postal regional, agregando valor à cidade e aos futuros moradores.
Dentro do condomínio, o conceito de moradia vai além da segurança. O Mirante contará com portaria 24 horas, academia completa, Casa de Campo com salão de festas, área gourmet, piscinas e playground, além de uma área moderna de facilidades, com espaço para recebimento de encomendas — inclusive refrigeradas. A ideia é oferecer conforto e praticidade, sem abrir mão da sensação de refúgio.
O Mirante De Paula Parque simboliza também o início da chamada “Nova Piratininga”, uma proposta urbana que alia tradição e inovação. Com mais de 50 anos de história na construção civil, o grupo responsável pelo empreendimento aposta em um modelo de desenvolvimento sustentável, que valoriza o entorno e projeta crescimento ordenado para as próximas décadas.
Somos o Grupo De Paula, RKS e a RKMI Engenharia: uma empresa familiar, feita de gente que acredita em pessoas. Porque o que construímos não são apenas ruas, redes e infraestrutura. Nós construímos futuro. A poucos minutos de Bauru, o Mirante De Paula Parque reforça a vocação da região como um dos novos polos de valorização imobiliária do interior paulista — um projeto pensado para durar gerações e de frente para o futuro.