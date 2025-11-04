Na manhã de sábado (1), Bauru recebeu o lançamento do Mirante De Paula Parque, primeiro condomínio fechado do projeto De Paula Parque. O evento reuniu convidados e representantes do ramo imobiliario, destacando a inovação e o desenvolvimento da Nova Piratininga.

Um novo marco urbano começa a transformar o horizonte entre Bauru e Piratininga. O Mirante De Paula Parque, chega para consolidar uma nova centralidade na região sul, unindo planejamento urbano, natureza e qualidade de vida.

O empreendimento é parte de um projeto maior que começou com os bairros Alameda e Colinas, e agora alcança um novo patamar com o lançamento do Mirante. Localizado na rota dos condomínios de alto padrão que ligam a Zona Sul de Bauru a Piratininga, o local destaca-se pelo posicionamento privilegiado — é o ponto mais alto da área, oferecendo uma vista panorâmica para um grande parque urbano com lago.