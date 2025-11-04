O que pode acontecer em apenas 12 minutos? Muita coisa, inclusive o furto de uma moto. Em um intervalo de 720 segundos, um morador de Bauru, de 36 anos, ficou sem sua Honda CG 150 Fan, de cor prata, depois de estacioná-la rapidamente na quadra 11 da rua João Crepaldi Filho, no Núcleo Mary Dota, por volta da 22h do dia 9 de outubro. Mas quase um mês depois, uma boa notícia: o veículo havia sido recuperado pela Polícia Militar.
Na noite desta segunda-feira (3), uma equipe da Força Tática da PM avistou a moto sendo conduzida por um adolescente de 17 anos, no mesmo bairro. Durante a abordagem, foi constatado que o jovem cometera ato infracional por tráfico de drogas anteriormente. Ele afirmou, porém, que não furtou a moto. Segundo o rapaz, o veículo foi comprado pela quantia de R$ 2.250, por meio da plataforma Marketplace.
O adolescente foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. Em seguida, ele foi liberado na presença da mãe.