PORTE ILEGAL

Com esposa e bebê no carro, jovem é preso com arma em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Priscila Medeiros/Arquivo JCNET
Viaturas novas da Polícia Militar de Bauru
Viaturas novas da Polícia Militar de Bauru

Com a esposa e seu bebê de apenas oito meses, um jovem de 23 anos foi flagrado tentando vender uma arma às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), na divisa entre Bauru e Pederneiras. Quando ele foi abordado pela Polícia Militar, aguardava o comprador no ponto de encontro combinado, dentro do carro. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática do 4.º Batalhão de Caçadores fazia ronda ostensiva pela região do Parque Santa Terezinha quando foi alertada por um indivíduo a pé sobre o rapaz que intencionava comercializar um revólver. Diante da denúncia, os policiais foram até o suspeito, porém ele fugiu da abordagem com o veículo.

Ainda de acordo com o histórico policial, ele foi alcançado pela viatura. No porta-malas do automóvel, foi apreendido um revólver calibre .32 com 10 munições intactas e quatro cartuchos deflagrados (disparados). Ele assumiu a propriedade, disse que a teria comprado de um desconhecido para segurança própria e que, agora, queria vendê-la por R$ 2.500.

O jovem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve fiança arbitrada em R$ 4.500. Como a quantia não foi paga, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

