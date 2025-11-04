O dia 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro. Livro, este objeto mágico que pode trazer no seu interior um mundo de conhecimento, de fantasia, de imaginação. O guardião da história da humanidade, o registro de tudo o quanto o ser humano já fez neste mundão de Deus. O receptáculo de toda a inteligência do homem, até das teorias do que poderá vir a ser o futuro.

E ter o compromisso de escrever semanalmente para vários jornais, pelo Brasil e países de língua portuguesa fez com que vários de meus livros acabassem sendo de crônicas. Isso começou há décadas, quando eu ainda era jovem, e minhas crônicas quase sempre focalizando algum ângulo do assunto que eu considero inesgotável: o livro, seus leitores e seus autores. Escrevo também sobre arte, cultura, cotidiano, mas o livro é um dos temas principais. Porque o livro é um item imensamente importante em nossas vidas.

Há o livro literário, o livro didático, o livro técnico, o livro religioso, etc, e todos eles merecem a nossa atenção. As coisas relacionadas com o livro, como as bibliotecas, as editoras, as livrarias, as escolas, as academias de letras, a televisão, as feiras do livro, as diferentes mídias para abrigar ou veicular as obras literárias, os sebos, as "políticas culturais", os diferentes públicos a se alcançar, tudo deve ser colocado em discussão.