Na noite desta segunda-feira (3), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit foi superado pelo Cruzeiro por 76 x 75, em duelo válido pelo NBB Caixa. Realizada no ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte, a partida foi marcada pelo equilíbrio e pela alternância no placar até os segundos finais.

O primeiro período apresentou um ótimo nível técnico, com ataques eficientes e bom aproveitamento de ambos os lados. Mas, com 5/6 dos arremessos do perímetro, o Dragão levou a melhor e fechou a parcial em vantagem: 28 x 23. No segundo quarto foi a vez de as defesas prevalecerem. As duas equipes passaram a adotar marcações por zona e reduziram o ritmo ofensivo, embora o time bauruense tenha mantido a dianteira (47 x 41).

Na volta do vestiário, os donos da casa passaram a ditar o ritmo e conseguiram a virada logo nos primeiros minutos do terceiro período. O equilíbrio, porém, seguiu até o fim. Já no último quarto, o confronto ficou truncado, com muitas faltas e tensão a cada posse de bola. Nos instantes decisivos, o Dragão teve a chance de definir o jogo, mas não aproveitou — e o norte-americano Isaac Thornton converteu três lances livres a seis segundos do fim, garantindo o triunfo dos mineiros.