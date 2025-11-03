Na noite desta segunda-feira (3), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit foi superado pelo Cruzeiro por 76 x 75, em duelo válido pelo NBB Caixa. Realizada no ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte, a partida foi marcada pelo equilíbrio e pela alternância no placar até os segundos finais.
O primeiro período apresentou um ótimo nível técnico, com ataques eficientes e bom aproveitamento de ambos os lados. Mas, com 5/6 dos arremessos do perímetro, o Dragão levou a melhor e fechou a parcial em vantagem: 28 x 23. No segundo quarto foi a vez de as defesas prevalecerem. As duas equipes passaram a adotar marcações por zona e reduziram o ritmo ofensivo, embora o time bauruense tenha mantido a dianteira (47 x 41).
Na volta do vestiário, os donos da casa passaram a ditar o ritmo e conseguiram a virada logo nos primeiros minutos do terceiro período. O equilíbrio, porém, seguiu até o fim. Já no último quarto, o confronto ficou truncado, com muitas faltas e tensão a cada posse de bola. Nos instantes decisivos, o Dragão teve a chance de definir o jogo, mas não aproveitou — e o norte-americano Isaac Thornton converteu três lances livres a seis segundos do fim, garantindo o triunfo dos mineiros.
O armador Léo Abreu foi o cestinha da partida, com 21 pontos, além de sete rebotes e quatro assistências. Thornton e Clay também contribuíram com 12 e 11 pontos, respectivamente. Pelo Bauru, Alex Garcia (17 pontos, 4 rebotes, 9 assistências e 4 roubos), Andrezão (16 pontos e 9 rebotes) e Matheus Eugeniusz (16 pontos, 7 rebotes e 6 assistências) foram os principais destaques.
Com o resultado, o Bauru Basket soma agora três vitórias e quatro derrotas na competição. O Cruzeiro, por sua vez, conquistou sua segunda vitória em seis rodadas no NBB Caixa.
O time comandado por Paulo Jaú retorna à Cidade Sem Limites e ganha alguns dias de preparação antes do próximo compromisso. O Dragão entrará em quadra no ginásio Panela de Pressão no dia 13 de novembro, contra o time do Botafogo.