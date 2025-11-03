Iacanga - Uma mulher de 24 anos, que estava com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça por tráfico de drogas, foi presa pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (3), em uma casa no Centro de Iacanga (50 quilômetros de Bauru). Na última sexta-feira (31), três pessoas que, de acordo com a polícia, atuavam em conjunto com ela no comércio ilegal já haviam sido detidas em flagrante, e tiveram as prisões mantidas na audiência de custódia.
A investigada, que tinha antecedentes por furto e posse e/ou porte de entorpecentes, foi conduzida à Cadeia Pública de Avaí, onde ficou à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, na sexta-feira, durante operação da Polícia Civil de Iacanga, com apoio de policiais civis de Arealva, da Polícia Militar (PM) e do Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) de Bauru, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico, associação para o tráfico e crime ambiental.
A ação, resultado de meses de investigação, contou com o cumprimento de mandados de busca em dois endereços e desmantelou um esquema de tráfico e fabricação de drogas no município.
Um casal foi detido, sendo um homem de 63 anos e uma mulher de 31, além de outro suspeito, de 47 anos. Segundo o boletim de ocorrência (BO), o casal integrava uma associação criminosa responsável por vender e armazenar entorpecentes em uma casa localizada no Centro da cidade.
Já o terceiro rapaz foi preso em um segundo endereço, identificado pelas forças de segurança local como integrante do rol de traficantes da cidade.
O homem mais velho já tinha antecedentes criminais desde 1980, aponta o documento policial. A mulher de 24 anos, descrita como membro da associação criminosa, e com histórico criminal desde 2019, não foi encontrada na ocasião, mas teve a prisão preventiva decretada pela Justiça a pedido da Polícia Civil e foi capturada nesta segunda-feira.
Durante as buscas, a polícia apreendeu drogas, entre maconha, crack e cocaína, além de balanças de precisão, anotações do tráfico, R$ 160,00 em dinheiro, um veículo Gol, bicicletas, cartões bancários, pendrives, um drone, máquinas de cartão, facas e celulares. Também foram localizadas três aves silvestres, sendo duas maritacas e uma jandaia-do-sul mantidas irregularmente em cativeiro, o que resultou em autuação ambiental.
Se toda droga apreendida fosse fracionada, seria possível confeccionar 1.299 porções individuais de maconha (1 grama cada), 378 porções individuais de crack (0,5 grama cada) e 46 porções individuais de cocaína (0,5 grama cada), informa o BO.
De acordo com o delegado Roberto Cabral Medeiros, que coordenou a ação, a investigação apontou que o imóvel funcionava como ponto de intenso comércio de drogas. Filhos do casal foram encontrados na casa do Centro, mas não foram considerados envolvidos.
Os três suspeitos negaram as acusações, alegando desconhecer a origem das drogas apreendidas. Após os procedimentos na Delegacia de Polícia de Iacanga, eles foram encaminhados à Cadeia Pública de Avaí.