Iacanga - Uma mulher de 24 anos, que estava com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça por tráfico de drogas, foi presa pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (3), em uma casa no Centro de Iacanga (50 quilômetros de Bauru). Na última sexta-feira (31), três pessoas que, de acordo com a polícia, atuavam em conjunto com ela no comércio ilegal já haviam sido detidas em flagrante, e tiveram as prisões mantidas na audiência de custódia.

A investigada, que tinha antecedentes por furto e posse e/ou porte de entorpecentes, foi conduzida à Cadeia Pública de Avaí, onde ficou à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, na sexta-feira, durante operação da Polícia Civil de Iacanga, com apoio de policiais civis de Arealva, da Polícia Militar (PM) e do Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) de Bauru, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico, associação para o tráfico e crime ambiental.