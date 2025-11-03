Policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) fecharam, na tarde desta segunda-feira (3), uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas destiladas que funcionava em um imóvel na Vila Industrial, em Bauru. Um homem de 49 anos foi preso em flagrante.

Segundo o delegado titular da 1.ª DIG/Deic, Marcelo Goes, responsável pelas investigações, o suspeito era investigado pelo comércio das bebidas irregulares e, durante as diligências, foi surpreendido mantendo em depósito diversas garrafas de uísque, gim e vodca, todas falsificadas, além de materiais e substâncias utilizados na adulteração.

Ainda conforme o delegado, ele admitiu o delito e foi autuado em flagrante pelo crime de manutenção em depósito de bebidas alcoólicas falsificadas com a finalidade de venda, previsto no artigo 272, parágrafos 1º-A e 1º, do Código Penal. Na sequência, foi conduzido à Cadeia Pública de Avaí, onde aguardará apresentação na audiência de custódia.