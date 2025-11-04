Uma das casas noturnas mais movimentadas de Bauru, o Cali Club, anunciou sua despedida nesta segunda-feira (3), por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais. Segundo a publicação, o local sediou mais de 300 eventos e recebeu 250 artistas, labels e parcerias desde o dia 7 de abril de 2023, quando foi inaugurado. O último show antes de as portas se fecharem oficialmente está marcado para o Réveillon, em 31 de dezembro, às 22h.

“Realizamos sonhos, transformamos noites comuns em memórias mágicas e somos muito gratos pelo nosso público”, destacou Michel Freigi, sócio e proprietário da casa noturna localizada na avenida Getúlio Vargas, 14-30. A sociedade da empresa responsável pela balada também inclui Rodrigo Aragão e Luiz Henrique Pagani. “Teremos mais dois meses de eventos antes do fim desse ciclo, para a galera aproveitar a última experiência de Cali Club”, informa.

De origem colombiana, Freigi batizou o espaço de “Cali” em homenagem à sua cidade natal. Ele afirma que os sócios pretendem seguir no ramo do entretenimento, mesmo depois das portas fecharem. “Não vamos deixar Bauru na mão”, afirma.