Uma das casas noturnas mais movimentadas de Bauru, o Cali Club, anunciou sua despedida nesta segunda-feira (3), por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais. Segundo a publicação, o local sediou mais de 300 eventos e recebeu 250 artistas, labels e parcerias desde o dia 7 de abril de 2023, quando foi inaugurado. O último show antes de as portas se fecharem oficialmente está marcado para o Réveillon, em 31 de dezembro, às 22h.
“Realizamos sonhos, transformamos noites comuns em memórias mágicas e somos muito gratos pelo nosso público”, destacou Michel Freigi, sócio e proprietário da casa noturna localizada na avenida Getúlio Vargas, 14-30. A sociedade da empresa responsável pela balada também inclui Rodrigo Aragão e Luiz Henrique Pagani. “Teremos mais dois meses de eventos antes do fim desse ciclo, para a galera aproveitar a última experiência de Cali Club”, informa.
De origem colombiana, Freigi batizou o espaço de “Cali” em homenagem à sua cidade natal. Ele afirma que os sócios pretendem seguir no ramo do entretenimento, mesmo depois das portas fecharem. “Não vamos deixar Bauru na mão”, afirma.
DJ, produtor de eventos e empresário no setor de moda, Freigi explica que o encerramento das atividades do clube se dá diante de mudanças no comportamento do público. “Mesmo em um momento de auge, fechando todos os fins de semana com uma média de 1.300 a 1.400 pessoas em casa, vimos que a tendência do mercado é outra. Muitas pessoas têm optado por treinar, participar de corridas e frequentar festas que começam mais cedo”, avalia.
Locado, o Cali Club se tornou referência em Bauru e região, recebendo grandes nomes do cenário do funk, trap, sertanejo e pagode, como MC Pedrinho, MC Lan, MC Davi, DJ Topo, Delacruz, Veigh e Teto. O cantor Sean Kingston, conhecido pelo hit “Beautiful Girls”, também se apresentou no local em sua estreia na cidade, em novembro de 2023.