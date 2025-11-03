Tanto oposição quanto situação cobraram (alguns com veemência), na sessão da Câmara desta segunda-feira (3), mais explicações do governo municipal de Bauru e detalhamento do Projeto de Lei (PL) enviado ao Legislativo que propõe a instalação de uma parceria público privada (PP) para fazer a concessão da coleta e tratamento do lixo urbano da cidade.

O vereador Mané Losila (MDB), presidente da Comissão de Justiça e Redação da Casa de Leis, para onde o PL será encaminhado, foi um dos que pediram mais explicações e afirmou que esta PPP do Lixo está longe de ser aprovada, pois vai requere muita discussão e convencimento.

Já Estela Almagro (PT), uma das líderes da Oposição, afirmou na sessão que a prefeitura “quer mais uma vez um cheque em branco da Câmara”. E foi além: ‘Nem o estudo da Fipe (sobre o assunto), a prefeita enviou. Engodo!”.