Em novembro, as telonas do Sesc Bauru apresentam a Mostra “Poder Negro”, que reúne filmes como Blade: O Caçador de Vampiros, marco do cinema de ação dos anos 1990 protagonizado por Wesley Snipes, produção que combina elementos de terror, fantasia e quadrinhos. Já Pantera Negra ganha uma exibição especial em formato de Cine Concerto, com trilha sonora executada ao vivo pelo DJ KL Jay, integrante dos Racionais MC’s, e sonorização de Guilherme Chiapetta, numa proposta que amplia a experiência cinematográfica.
A mostra propõe uma reflexão sobre o protagonismo negro no cinema, destacando a importância de personagens pretos nas narrativas de ação, fantasia e ficção, e valorizando seu papel cultural e simbólico como heroínas e heróis contemporâneos.
Os ingressos podem ser garantidos no App Credencial Sesc SP ou em centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, nas bilheterias do Sesc Bauru.
Confira a programação da Mostra “Poder Negro”:
Shaft
Dir.: Gordon Parks |EUA | 1971 | 100min
Ao ser contratado por um chefão da máfia do Harlem para localizar sua filha adolescente sequestrada, o detetive John Shaft acaba se metendo no meio de uma guerra entre gangues de traficantes rivais.
Dia 6. Quinta, 19h30.
Auditório. Grátis. Os ingressos podem ser garantidos no dia da exibição, a partir das 14h, no App Credencial Sesc SP ou em centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, às 18h30. Classificação 14 anos.
Blade: o Caçador de Vampiros
Dir.: Stephen Norrington| EUA | 1998 | 120min
Após ser contaminado pelo sangue de uma criatura das trevas, Blade transformou-se num guerreiro imortal, metade-homem, metade-vampiro. Desde então, ele dedica-se a caçar o líder dos mortos-vivos Deacon Frost e seus asseclas, que orquestram um grande plano para aumentar sua dominação sobre a raça humana.
Dia 11. Terça, 19h30.
Auditório. Grátis. Os ingressos podem ser garantidos no dia da exibição, a partir das 14h, no App Credencial Sesc SP ou em centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, às 18h30. Classificação 14 anos.
Cine Concerto | Pantera Negra com trilha ao vivo com DJ KL Jay e Guilherme
Chiapetta
Dir.: Ryan Coogler | EUA | 2018 | 134min
Vencedor do Oscar de Melhor Trilha Sonora, o filme Pantera Negra é exibido com a execução ao vivo de trilha sonora pelo DJ KL Jay, complementada pela sonorização e efeitos do músico e produtor Guilherme Chiapetta. O filme narra a jornada de T’Challa, que se vê desafiado a provar seu valor como rei após o reaparecimento de um poderoso inimigo que coloca o destino da Wakanda, e do mundo, em risco.
Dia 19. Quarta, 19h30.
Ginásio. Valores: R$ 12,00 (credencial plena) para trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes; R$ 20,00 (meia entrada) e R$40,00 (inteira) para os demais interessados. Vendas on-line em sescsp.org.br/bauru ou no App Credencial SescSP e, presencialmente, nas bilheterias da Unidade. Classificação 12 anos.
A Mulher Rei
Dir.: Gina Prince-Bythewood | Canadá, EUA | 2022 | 135min.
Em 1800, a general Nanisca treina um grupo de mulheres guerreiras conhecidas como Agojie para proteger o reino africano de Daomé de um inimigo estrangeiro.
Dia 27. Quinta, 19h30.
Auditório. Grátis. Os ingressos podem ser garantidos no dia da exibição, a partir das 14h, no App Credencial Sesc SP ou em centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, às 18h30. Classificação 14 anos.
Serviço
O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Mais informações pelo telefone (14) 3235- 1750 de terça a sexta, das 13h às 21h30; sábado, domingo e feriado das 10h às 18h30; ou pelo Portal sescsp.org.br/bauru.
Acompanhe o Sesc Bauru nas redes sociais:
Instagram/@sescspbauru
Facebook, YouTube, X/@sescbauru