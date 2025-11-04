Em novembro, as telonas do Sesc Bauru apresentam a Mostra “Poder Negro”, que reúne filmes como Blade: O Caçador de Vampiros, marco do cinema de ação dos anos 1990 protagonizado por Wesley Snipes, produção que combina elementos de terror, fantasia e quadrinhos. Já Pantera Negra ganha uma exibição especial em formato de Cine Concerto, com trilha sonora executada ao vivo pelo DJ KL Jay, integrante dos Racionais MC’s, e sonorização de Guilherme Chiapetta, numa proposta que amplia a experiência cinematográfica.

A mostra propõe uma reflexão sobre o protagonismo negro no cinema, destacando a importância de personagens pretos nas narrativas de ação, fantasia e ficção, e valorizando seu papel cultural e simbólico como heroínas e heróis contemporâneos.

Os ingressos podem ser garantidos no App Credencial Sesc SP ou em centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, nas bilheterias do Sesc Bauru.