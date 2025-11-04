Agudos - A Dexco, empresa responsável por importantes marcas dos ramos de materiais de construção, reforma e decoração, está com vagas abertas para a área de manutenção industrial na unidade de painéis de madeira, localizada em Agudos (13 quilômetros de Bauru). O processo seletivo será realizado nesta sexta-feira (7), das 14h às 19h, e no sábado (8), das 8h às 11h, no Senai Bauru, que fica na rua Virgílio Malta, 11-22, no Centro de Bauru.

Os interessados devem comparecer ao local levando currículo atualizado impresso e documentos pessoais (RG e CPF). As oportunidades são para as funções de eletricista, mecânica(o), técnica(o) de manutenção sênior, assistente de manutenção e engenheira(o) sênior.

Os cargos exigem ensino médio completo, formação técnica ou graduação completa nas áreas de Elétrica, Eletrônica, Mecânica ou Eletromecânica. Experiências e conhecimentos em automação industrial, CLP, SAP e sistemas de hidráulica e pneumática serão diferenciais.