Agudos - A Dexco, empresa responsável por importantes marcas dos ramos de materiais de construção, reforma e decoração, está com vagas abertas para a área de manutenção industrial na unidade de painéis de madeira, localizada em Agudos (13 quilômetros de Bauru). O processo seletivo será realizado nesta sexta-feira (7), das 14h às 19h, e no sábado (8), das 8h às 11h, no Senai Bauru, que fica na rua Virgílio Malta, 11-22, no Centro de Bauru.
Os interessados devem comparecer ao local levando currículo atualizado impresso e documentos pessoais (RG e CPF). As oportunidades são para as funções de eletricista, mecânica(o), técnica(o) de manutenção sênior, assistente de manutenção e engenheira(o) sênior.
Os cargos exigem ensino médio completo, formação técnica ou graduação completa nas áreas de Elétrica, Eletrônica, Mecânica ou Eletromecânica. Experiências e conhecimentos em automação industrial, CLP, SAP e sistemas de hidráulica e pneumática serão diferenciais.
A Dexco oferece um pacote completo de benefícios, que inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, Wellhub – aplicativo para acesso a academias com desconto –, programa de apoio à saúde mental “De Bem com a Mente”, auxílio-creche, refeitório no local, transporte, cesta básica, PLR, previdência privada com contrapartida da empresa, além de programas de desenvolvimento profissional (UniDexco) e benefícios exclusivos por meio do Clube de Parcerias Dexco. Além disso, as vagas oferecem disponibilidade para trabalhar em diferentes turnos.
"Queremos reforçar nosso compromisso com o desenvolvimento das pessoas e das comunidades onde atuamos. A unidade de Agudos é estratégica para o nosso negócio e segue crescendo com base na inovação, eficiência e na força de quem faz parte da Dexco", destaca Glizia Prado, diretora de Gente da Dexco.
A unidade de Painéis da Dexco em Agudos é a maior fábrica do negócio Madeira da companhia, especializada na produção de painéis de madeira industrializada, como MDF e MDP para as marcas Duratex e Durafloor. Esses painéis são amplamente usados em setores como móveis, construção, reforma e decoração.