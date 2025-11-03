Empreendedores e empresários de Bauru e região terão a oportunidade de conhecer novas linhas de financiamento e oportunidades de crescimento em mais uma edição da Jornada de Crédito, que será realizada no dia 6 de novembro, a partir das 19h, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon), localizada na avenida Duque de Caxias, 16-55, próximo ao cruzamento com a avenida Nações Unidas.

O evento, gratuito e com inscrição obrigatória, é uma iniciativa da Desenvolve SP e do Banco do Povo Paulista, com apoio da Prefeitura de Bauru e da Sedecon. O objetivo é apresentar aos participantes as principais linhas de crédito disponíveis para microempreendedores individuais (MEIs), micro, pequenos e médios empresários, além de quem ainda está planejando abrir o próprio negócio.

Durante a Jornada, representantes das instituições financeiras vão detalhar as modalidades de crédito voltadas a diferentes segmentos da economia — indústria, agroindústria, comércio e serviços —, explicando condições, prazos e formas de acesso.