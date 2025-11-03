Empreendedores e empresários de Bauru e região terão a oportunidade de conhecer novas linhas de financiamento e oportunidades de crescimento em mais uma edição da Jornada de Crédito, que será realizada no dia 6 de novembro, a partir das 19h, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon), localizada na avenida Duque de Caxias, 16-55, próximo ao cruzamento com a avenida Nações Unidas.
O evento, gratuito e com inscrição obrigatória, é uma iniciativa da Desenvolve SP e do Banco do Povo Paulista, com apoio da Prefeitura de Bauru e da Sedecon. O objetivo é apresentar aos participantes as principais linhas de crédito disponíveis para microempreendedores individuais (MEIs), micro, pequenos e médios empresários, além de quem ainda está planejando abrir o próprio negócio.
Durante a Jornada, representantes das instituições financeiras vão detalhar as modalidades de crédito voltadas a diferentes segmentos da economia — indústria, agroindústria, comércio e serviços —, explicando condições, prazos e formas de acesso.
A expectativa é de que o encontro contribua para impulsionar o desenvolvimento econômico regional, facilitando o acesso dos empreendedores a recursos essenciais para investimento, modernização e expansão dos negócios.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/oAjB8xJAqgZhDN8Q7
Serviço
Data: 6 de novembro de 2025
Horário: 19h
Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDECON) – Avenida Duque de Caxias, 16-55, Bauru
Evento gratuito – inscrição obrigatória