Pederneiras - A Biblioteca Municipal "Paula Rached", de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), será sede do 1.º Festival Literário de Pederneiras (Flip), entre os dias 6 e 8 de novembro, com o objetivo de valorizar e de dar visibilidade à produção local. Uma convocatória especial foi aberta para todos os criadores de conteúdo literário e artístico da região.

Escritores, ilustradores, poetas, quadrinistas, contadores de histórias ou representantes de uma editora independente que moram em Pederneiras, Agudos, Arealva, Bariri, Boraceia, Igaraçu do Tietê, Itapuí, Jaú, Lençóis Paulista, Macatuba ou São Manuel podem se inscrever para apresentar seu trabalho ao público.

Como parte central do festival, será realizada uma grande Feira de Autores e Artistas, um espaço dedicado à exposição e venda de publicações e artes gráficas. Segundo a administração, a participação é totalmente gratuita, com lucro total das vendas para os artistas, e visa fortalecer a rede de criadores da região.