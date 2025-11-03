Vindo de uma derrota de virada para o Japão, o time enfrenta os senegaleses no dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres, às 13h (horário de Brasília). Na sequência, viaja até a França para encarar a seleção tunisiana no dia 18, no Decathlon Stadium, em Lille, às 16h30.

Dos 26 convocados, Ancelotti chamou sete jogadores que atuam no futebol brasileiro, com destaque para nomes como Vitor Roque, do Palmeiras, e Luciano Juba, do Bahia, chamados pela primeira vez pelo italiano. Dos atletas que atuam fora do país, o volante Fabinho, do Al Ittihad, também recebeu a primeira convocação sob o comando do treinador.

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta segunda-feira (3) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, a seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dois últimos compromissos da equipe nacional em 2025.

Os próximos jogos devem servir para Ancelotti fazer os últimos testes antes do início da Copa do Mundo de 2026. Após os amistosos contra as seleções africanas, o Brasil terá apenas mais uma janela para se reunir antes do início do Mundial, em março, quando o treinador já pretende ter um grupo mais próximo ao que deve levar ao torneio.

"Creio que, nos últimos jogos, mudamos muito a equipe para fazer testes. É sempre positivo, é uma evolução que temos que fazer", afirmou Ancelotti. "Nessa convocação, tenho jogadores como Fabinho e Luciano Juba, que quero avaliar, e Vitor Roque, que está fazendo um bom campeonato", acrescentou o treinador. O técnico italiano comandou a seleção brasileira em seis partidas desde o início de junho, com três vitórias, um empate e duas derrotas.

Nos primeiros meses de trabalho à frente da equipe, Ancelotti promoveu uma série de testes para conhecer melhor o grupo de jogadores, mas também já sinalizou ter algumas preferências, como os volantes Casemiro e Bruno Guimarães entre os titulares no meio de campo, com Marquinhos na zaga e Vinicius Junior no ataque.

Os primeiros meses do italiano no Brasil também foram marcados pela não convocação de Neymar. O técnico citou a condição física ainda longe do ideal do jogador do Santos como critério para deixá-lo de fora da equipe.