O palestrante bauruense Franco Junior foi um dos destaques do 14º Congresso Brasileiro de Liderança e Gestão de Pessoas, realizado no último sábado, em Campinas. O evento, promovido pela CorpoRH, reuniu alguns dos maiores nomes do país quando o assunto é comportamento humano, desenvolvimento profissional e liderança inspiradora.

Com o auditório lotado - mais de 1.700 líderes de todo o Brasil, o congresso contou com palestras de Leila Ferreira, jornalista e escritora reconhecida por suas reflexões sobre leveza e propósito; Marcelo Vegas, especialista em cultura organizacional; William Caldas, referência nacional em vendas e motivação; Alfredo Rocha, conhecido por suas abordagens diretas sobre produtividade e performance; Professor Gretz, um dos mais experientes conferencistas brasileiros; e o filósofo Mário Sérgio Cortella, que encerrou o encontro com uma fala sobre ética e o papel do líder contemporâneo.

Representando Bauru, Franco Junior subiu ao palco com o tema “O Impacto da Comunicação na Construção de Líderes Inspiradores”, mostrando como a forma de se comunicar pode determinar o engajamento, a credibilidade e o resultado das equipes. Com uma presença de palco marcante, o especialista em oratória e vendas prendeu a atenção do público com exemplos práticos e uma linguagem envolvente, destacando que “liderar é, antes de tudo, saber se comunicar com propósito”.