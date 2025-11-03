A Comissão de Ética da Câmara Municipal de Agudos (13 quilômetros de Bauru) afastou nesta segunda-feira (3), por 7 votos a 6, o vereador Auro Octaviani (MDB), após a Comissão analisar e dar prosseguimento a uma denúncia contra o parlamentar.

O vereador, que responderá a uma Comissão Processante (CP) após ação do Ministério Público em denúncia de associação criminosa, corrupção ativa para obter falso testemunho e coação no curso no processo, havia obtido liminar contra a decisão anterior de afastamento do Legislativo.

Em conversa com o JCNET, Auro Octaviani informou que irá recorrer: "É uma lei totalmente inaplicável para o meu caso, como houve na semana passada, quando a liminar da Justiça me colocou de volta. Eles aplicaram a mesma denúncia agora no Código de Ética e Disciplina. Não tive nem direito de contraditório. Como eles têm um voto a mais, foi assim, sem sequer eu ser ouvido na Comissão de Ética. Já estou entrando novamente na Justiça para pedir uma liminar para retomar meu assento na Câmara. É uma perseguição sem tamanho aqui”, completa.