A Polícia Militar de Bauru, por meio de equipes do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), prendeu um homem de 33 anos com antecedentes criminais por tráfico de drogas e apropriação indébita no município. A prisão, segundo a PM, ocorreu depois de uma abordagem em via pública, na noite deste domingo (2), no Jardim Country Clube.

De acordo com o Batalhão, no momento da abordagem, nada de ilícito foi localizado com o indivíduo. No entanto, após a pesquisa criminal no sistema Muralha Paulista, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Diante da constatação, o homem foi conduzido ao Plantão Policial de Bauru, onde a autoridade de plantão deu cumprimento ao mandado de prisão. O detido permaneceu à disposição da Justiça.