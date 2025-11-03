A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.
Açougueiro (dia) – 1 vaga
Ajudante geral – 2 vagas
Ajudante motorista – 1 vaga
Analista comercial/pós vendas – 1 vaga
Analista de Control Desk – 3 vagas
Analista de logística – 1 vaga
Analista de Operações I - subsídios, ofícios e encerramento processual – 10 vagas
Analista Financeiro – 1 vaga
Armador – 1 vaga
Assistente de clínica odontológica – 1 vaga
Assistente de Produção Audiovisual – 1 vaga
Atendente – 2 vagas
Atendente de lavanderia – 2 vagas
Atendente de loja (Bauru Shopping - 15h45 às 22h) – 2 vagas
Auxiliar Administrativo imobiliário – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 4 vagas
Auxiliar de despachante – 2 vagas
Auxiliar de estoque – 1 vaga
Auxiliar de estoque/expedição – 1 vaga
Auxiliar de laboratório (6h) – 2 vagas
Auxiliar de limpeza – 1 vaga
Auxiliar de limpeza e auxiliar de serviços gerais – 20 vagas
Auxiliar de logística – 1 vaga
Auxiliar de Produção de móveis (juncador) – 2 vagas
Auxiliar de reservas – 1 vaga
Auxiliar de soldador/Mig Mag (soldagem de alumínio) – 2 vagas
Auxiliar de viveirista – 10 vagas
Auxiliar Fiscal – 1 vaga
Auxiliar logístico I – 20 vagas
Auxiliar técnico de rede – 2 vagas
Carpinteiro – 2 vagas
Churrasqueiro – 1 vaga
Comprador (a) – 1 vaga
Conferente – 1 vaga
Coordenador (a) de estoque/expedição – 1 vaga
Costureira – 1 vaga
Costureira (o)/tapeceira (o) de almofadas e estofados – 2 vagas
Cozinheira noturno – 1 vaga
Cozinheiro (a) – 1 vaga
Designer gráfico – 1 vaga
Estagiário Administrativo – Compras – 1 vaga
Estagiário Administrativo – Financeiro – 1 vaga
Estágio Contábil – 1 vaga
Estágio em Qualidade – 1 vaga
Faxineira – 1 vaga
Garçom – 1 vaga
Gerente de loja – 1 vaga
Inspetor acadêmico/assistente de secretaria – 1 vaga
Marceneiro/auxiliar de marceneiro – 2 vagas
Motorista – 1 vaga
Motorista de veículos leves – 1 vaga
Operadora de caixa – 1 vaga
Operador (a) de caixa (Bauru Shopping - 15h45 às 22h) – 2 vagas
Operador de teleatendimento e telesserviços – 200 vagas
Operador de telemarketing – 10 vagas
Pintor industrial – 1 vaga
Produtor Audiovisual TV e Sitcom – 1 vaga
Professora ensino fundamental I – 1 vaga
Profissional de Marketing Estratégico – 1 vaga
Promotor de vendas – 1 vaga
Recepção – 1 vaga
Repositora de produtos – 1 vaga
Saladeira (o) – 1 vaga
Serviços gerais escritório – 1 vaga
Serviços gerais – jardinagem – 1 vaga
Supervisor de recepção – 1 vaga
Técnico de rede – 1 vaga
Vendedor – 3 vagas
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx