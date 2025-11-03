A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.

Açougueiro (dia) – 1 vaga

Ajudante geral – 2 vagas

Ajudante motorista – 1 vaga

Analista comercial/pós vendas – 1 vaga

Analista de Control Desk – 3 vagas

Analista de logística – 1 vaga

Analista de Operações I - subsídios, ofícios e encerramento processual – 10 vagas

Analista Financeiro – 1 vaga

Armador – 1 vaga

Assistente de clínica odontológica – 1 vaga

Assistente de Produção Audiovisual – 1 vaga

Atendente – 2 vagas

Atendente de lavanderia – 2 vagas

Atendente de loja (Bauru Shopping - 15h45 às 22h) – 2 vagas

Auxiliar Administrativo imobiliário – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 4 vagas

Auxiliar de despachante – 2 vagas

Auxiliar de estoque – 1 vaga

Auxiliar de estoque/expedição – 1 vaga

Auxiliar de laboratório (6h) – 2 vagas

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Auxiliar de limpeza e auxiliar de serviços gerais – 20 vagas

Auxiliar de logística – 1 vaga

Auxiliar de Produção de móveis (juncador) – 2 vagas

Auxiliar de reservas – 1 vaga

Auxiliar de soldador/Mig Mag (soldagem de alumínio) – 2 vagas

Auxiliar de viveirista – 10 vagas

Auxiliar Fiscal – 1 vaga

Auxiliar logístico I – 20 vagas

Auxiliar técnico de rede – 2 vagas

Carpinteiro – 2 vagas

Churrasqueiro – 1 vaga

Comprador (a) – 1 vaga

Conferente – 1 vaga

Coordenador (a) de estoque/expedição – 1 vaga

Costureira – 1 vaga

Costureira (o)/tapeceira (o) de almofadas e estofados – 2 vagas

Cozinheira noturno – 1 vaga

Cozinheiro (a) – 1 vaga

Designer gráfico – 1 vaga

Estagiário Administrativo – Compras – 1 vaga

Estagiário Administrativo – Financeiro – 1 vaga

Estágio Contábil – 1 vaga

Estágio em Qualidade – 1 vaga

Faxineira – 1 vaga

Garçom – 1 vaga

Gerente de loja – 1 vaga

Inspetor acadêmico/assistente de secretaria – 1 vaga

Marceneiro/auxiliar de marceneiro – 2 vagas

Motorista – 1 vaga

Motorista de veículos leves – 1 vaga

Operadora de caixa – 1 vaga

Operador (a) de caixa (Bauru Shopping - 15h45 às 22h) – 2 vagas

Operador de teleatendimento e telesserviços – 200 vagas

Operador de telemarketing – 10 vagas

Pintor industrial – 1 vaga

Produtor Audiovisual TV e Sitcom – 1 vaga

Professora ensino fundamental I – 1 vaga

Profissional de Marketing Estratégico – 1 vaga

Promotor de vendas – 1 vaga

Recepção – 1 vaga

Repositora de produtos – 1 vaga

Saladeira (o) – 1 vaga

Serviços gerais escritório – 1 vaga

Serviços gerais – jardinagem – 1 vaga

Supervisor de recepção – 1 vaga

Técnico de rede – 1 vaga

Vendedor – 3 vagas

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.