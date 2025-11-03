Fechado no ano passado, após um ciclo de 11 anos agitando a vida noturna em Bauru, o prédio do Sampa Bar foi demolido. A cena pegou de surpresa quem passou nos últimos dias pela quadra 28 da rua Antônio Alves, no Altos da Cidade. A reportagem apurou que ainda não há definição sobre o perfil do estabelecimento que ocupará o endereço, marcado para muita gente como ponto de encontro de amigos, com boa música e uma decoração requintada.

O bar surgiu recebendo apenas bandas de pop rock. No entanto, com a evolução e as mudanças das gerações que frequentavam o local, foi necessário aderir a outros gêneros, como o sertanejo, o eletrônico, o samba e o funk.

Há um ano e meio, o JCNET publicou uma reportagem exclusiva à época relatando o fim do Sampa Bar, em entrevista com o então proprietário, João Cabreira. Leia a seguir!

Sampa: o fim de um ciclo