Um buraco aberto na rua Gustavo Maciel, na quadra 17, em Bauru, resultou em um acidente, neste domingo (12), que deixou o fotojornalista do Legislativo local Pedro Romualdo com a mão fraturada. Ele pilotava sua motocicleta quando caiu no local, que, segundo relata, foi aberto pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE).



Pedro afirma que, ao passar pela via, não havia cones, faixas ou placas que alertassem sobre a cratera. Ele perdeu o controle da moto e caiu, sofrendo ferimentos e danos no veículo. “Sofri um acidente feio de moto e quebrei a mãoe. A moto sofreu avarias. Passei no Pronto Atendimento (PA) e devo operar a mão. Por que o serviço é tão mal feito?”, questionou.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento no local, levando a vítima ao hospital. O fotojornalista foi medicado, está em casa e aguarda avaliação para cirurgia na mão esquerda. “Tudo isso porque não tinha um simples cone sinalizando o local. Olha o custo que tive por falta de uma sinalização adequada”, afirmou.