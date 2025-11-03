03 de novembro de 2025
SEM SINALIZAÇÃO

Motociclista sofre fratura na mão ao cair em buraco em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Buraco só foi sinalizado depois do acidente de domingo
Buraco só foi sinalizado depois do acidente de domingo

Um buraco aberto na rua Gustavo Maciel, na quadra 17, em Bauru, resultou em um acidente, neste domingo (12), que deixou o fotojornalista do Legislativo local Pedro Romualdo com a mão fraturada. Ele pilotava sua motocicleta quando caiu no local, que, segundo relata, foi aberto pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE).


Pedro afirma que, ao passar pela via, não havia cones, faixas ou placas que alertassem sobre a cratera. Ele perdeu o controle da moto e caiu, sofrendo ferimentos e danos no veículo. “Sofri um acidente feio de moto e quebrei a mãoe. A moto sofreu avarias. Passei no Pronto Atendimento (PA) e devo operar a mão. Por que o serviço é tão mal feito?”, questionou.


O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento no local, levando a vítima ao hospital. O fotojornalista foi medicado, está em casa e aguarda avaliação para cirurgia na mão esquerda. “Tudo isso porque não tinha um simples cone sinalizando o local. Olha o custo que tive por falta de uma sinalização adequada”, afirmou.


 “Pelo que fiquei sabendo agora na Câmara, muitos buracos abertos pelo DAE não são sinalizados”, disse. Ele deve reivindicar à autarquia reembolso relativo aos reparos no veículo.


A reportagem solicitou posicionamento do DAE sobre o caso, bem como explicações sobre a falta de sinalização em obras e reparos abertos pelo departamento. A matéria será atualizada assim que houver resposta.

