Em agosto, Lô Borges exibiu uma produtividade incomum para um cantor e compositor de 73 anos. Ele lançou o álbum "Céu de Giz", com músicas dele e letras de Zeca Baleiro, simplesmente o sétimo disco de canções inéditas gravado por ele nos últimos sete anos.



Diante de tanta disposição, seus fãs foram pegos de surpresa com a internação do cantor mineiro, no dia 17 de outubro, devido a uma infecção medicamentosa, segundo os boletins do hospital causada por remédios tomados em casa. No dia 25, ele passou por uma traqueostomia e já respirava com ajuda de aparelhos.

O músico morreu na noite deste domingo (2), em Belo Horizonte. A informação foi confirmada pelo hospital Unimed de Contorno, onde ele estava internado. Borges morreu de falência múltipla dos órgãos.



Salomão Borges Filho nasceu em 10 de janeiro de 1952, em Belo Horizonte, e tinha dez irmãos numa família com vínculos musicais fortes. Ainda adolescente, nos anos 1960, passava a maior parte do tempo no bairro de Santa Tereza com os amigos, tocando violão em rodas que privilegiavam o repertório dos Beatles, o grupo predileto de todos. Essa relação evoluiu para a formação do que se chamou Clube da Esquina, um movimento musical que integrava influências de música mineira, rock, samba e até uma pitada de psicodelia.