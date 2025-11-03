A equipe de eletromecânica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) iniciou, na manhã desta segunda-feira (3), a substituição emergencial da bomba submersa do poço Zona Norte. A intervenção foi necessária após a constatação do desligamento com falha do equipamento. A previsão é que os trabalhos se estendam até a tarde de terça-feira (4).

Para minimizar os impactos, o poço Lotes Urbanizados, que também atende ao reservatório da região, continuará operando normalmente. Ainda assim, o abastecimento poderá apresentar instabilidade nos bairros Vila São Paulo, Nova Bauru, Pousada da Esperança, Jardim Ivone, Nobuji Nagasawa, Vargem Limpa e os condomínios Mirante da Colina e Portal da Colina. A normalização completa do sistema ocorrerá de forma gradativa após a conclusão do serviço, durante a noite de terça-feira.

O DAE recomenda o uso racional da água até a completa recuperação do sistema, lembrando que a reservação domiciliar adequada às normas técnicas, com capacidade para no mínimo 24 horas de consumo, é essencial para garantir o abastecimento durante interrupções inesperadas como esta.