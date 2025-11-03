A Óptica Especialista comemorou, na sexta-feira (31), seus 26 anos de atuação em Bauru com a reinauguração da unidade localizada na Rua Gustavo Maciel 20-80, nos Altos da Cidade. O evento marcou uma nova fase da empresa, que apresentou ao público um espaço totalmente remodelado, com design moderno e estrutura mais ampla para melhor atender os clientes.

Durante a celebração, estiveram presentes convidados, clientes, colaboradores, parceiros e representantes do setor óptico local. O momento foi de confraternização e agradecimento pela trajetória construída ao longo de mais de duas décadas, consolidando a marca como uma das referências no segmento em Bauru.



Fotos: Douglas Willian