BRASILEIRÃO

Palmeiras bate Juventude com time alternativo e retoma liderança


| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Marcelo Greco/Palmeiras
Bruno Rodrigues marcou seu gol aos 24' do 1º tempo
Bruno Rodrigues marcou seu gol aos 24' do 1º tempo

Em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (2), o Palmeiras visitou o Juventude no Alfredo Jaconi, venceu por 2 a 0 e retomou a liderança da competição. Bruno Rodrigues e Felipe Anderson balançaram as redes para o Alviverde, que entrou em campo com um time misto.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 65 pontos, ultrapassou o Flamengo, que bateu o Sport por 3 a 0, e reassumiu a ponta da tabela. A diferença momentânea entre as equipes é de um ponto. Do outro lado, ao ser superado, o Juventude permaneceu com 26 unidades, na 19ª e penúltima posição.

COMO FOI O JOGO

O placar foi inaugurado pelo Palmeiras aos 24 minutos do primeiro tempo. Após receber pela ponta direita, Khellven fez cruzamento na área e encontrou Raphael Veiga. O meia, então, passou para Bruno Rodrigues, que dominou já na pequena área e finalizou no canto esquerdo do goleiro Jandrei.

Aos 15 minutos da etapa complementar, o Palmeiras aumentou a diferença com Felipe Anderson. Após receber lançamento de Bruno Fuchs, o camisa 7 carregou até a entrada da área jaconera e arrematou com categoria no ângulo direito. O Palmeiras agora encara o Santos na quinta (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

FICHA TÉCNICA

Competição: Campeonato Brasileiro (31ª rodada)
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Data: 2 de novembro de 2025 (domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Cartões Amarelos: Wilker Ángel e Caíque (Juventude); Aníbal Moreno (Palmeiras)
Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

GOLS: Bruno Rodrigues, aos 24' do 1ºT (Palmeiras) E Felipe Anderson, aos 15' do 2ºT (Palmeiras)

JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel (Sforza); Caíque, Peixoto, Alan Ruschel (Marcelo Hermes) e Nenê (Gilberto); Gabriel Veron (Giovanny) e Rafael Bilu (Ênio). Técnico: Thiago Carpini

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Fuchs, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno (Micael), Martínez, Raphael Veiga (Maurício) e Felipe Anderson (Andreas Pereira); Facundo Torres (Sosa) e Bruno Rodrigues (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira

