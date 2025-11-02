Em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (2), o Palmeiras visitou o Juventude no Alfredo Jaconi, venceu por 2 a 0 e retomou a liderança da competição. Bruno Rodrigues e Felipe Anderson balançaram as redes para o Alviverde, que entrou em campo com um time misto.
Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 65 pontos, ultrapassou o Flamengo, que bateu o Sport por 3 a 0, e reassumiu a ponta da tabela. A diferença momentânea entre as equipes é de um ponto. Do outro lado, ao ser superado, o Juventude permaneceu com 26 unidades, na 19ª e penúltima posição.
COMO FOI O JOGO
O placar foi inaugurado pelo Palmeiras aos 24 minutos do primeiro tempo. Após receber pela ponta direita, Khellven fez cruzamento na área e encontrou Raphael Veiga. O meia, então, passou para Bruno Rodrigues, que dominou já na pequena área e finalizou no canto esquerdo do goleiro Jandrei.
Aos 15 minutos da etapa complementar, o Palmeiras aumentou a diferença com Felipe Anderson. Após receber lançamento de Bruno Fuchs, o camisa 7 carregou até a entrada da área jaconera e arrematou com categoria no ângulo direito. O Palmeiras agora encara o Santos na quinta (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).
FICHA TÉCNICA
Competição: Campeonato Brasileiro (31ª rodada)
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Data: 2 de novembro de 2025 (domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Cartões Amarelos: Wilker Ángel e Caíque (Juventude); Aníbal Moreno (Palmeiras)
Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
GOLS: Bruno Rodrigues, aos 24' do 1ºT (Palmeiras) E Felipe Anderson, aos 15' do 2ºT (Palmeiras)
JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel (Sforza); Caíque, Peixoto, Alan Ruschel (Marcelo Hermes) e Nenê (Gilberto); Gabriel Veron (Giovanny) e Rafael Bilu (Ênio). Técnico: Thiago Carpini
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Fuchs, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno (Micael), Martínez, Raphael Veiga (Maurício) e Felipe Anderson (Andreas Pereira); Facundo Torres (Sosa) e Bruno Rodrigues (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira