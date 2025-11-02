O corpo de um homem, sem identificação, com sinais de violência e idade entre 40 e 50 anos, foi encontrado no final da avenida João Antônio Franceschi, no Jardim Bernardi, em Jaú (50 quilômetros de Bauru), na madrugada deste domingo (2).
De acordo com informações da página do Facebook, Central de Notícias, a Polícia Militar foi acionada por moradores que perceberam algo estranho no local. Ao chegar, os policiais confirmaram que o homem estava sem vida e apresentava sinais evidentes de violência, levantando a suspeita de homicídio.
O local foi isolado para o trabalho da Polícia Científica. Depois, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jaú.