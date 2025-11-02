Uma moradora que foi surpreendida por um homem invadindo sua casa e abusando dela, a madrugada deste sábado (1°), no Jardim Alvorada, em Itapuí (52 quilômetros de Bauru).
Segundo informações do site Central de Notícias, o agressor arrombou a porta da residência e atacou a vítima enquanto ela estava sozinha.
De acordo com o registrado pela Polícia Militar, o homem a agrediu fisicamente, cometeu o estupro e ainda roubou uma carteira com cerca de R$ 340,00 em dinheiro e um cordão de ouro avaliado em R$ 3,5 mil.
A vítima conseguiu gritar por socorro e os vizinhos acionaram a Polícia Militar. Já conhecido dos meios policiais, ele foi localizado momentos depois em sua residência, no mesmo bairro, onde foi preso.
Levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), o autor foi autuado em flagrante por estupro consumado e roubo e permaneceu à disposição da Justiça, onde aguardará audiência de custódia.