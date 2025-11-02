Um homem de 44 anos sofreu uma lesão na cabeça após uma queda durante discussão em uma lanchonete, no Distrito de Guaianás, em Pederneiras (33 quilômetros de Bauru), na madrugada deste domingo (2). Por causa da briga, ele teria buscado uma arma, que foi apreendida por policiais militares, mas a informação de que a arma seria dele ainda está sendo apurada.

Segundo o registrado em boletim de ocorrência (BO), policiais militares informaram que foram acionados para atender uma ocorrência de indivíduo armado

em uma lanchonete. Ao chegarem ao local, constataram que um homem, apontado como suposto portador de arma de fogo, já não se encontrava com o artefato. Ele estava em atendimento por equipe do Samu, pois teria se lesionado no local.

Segundo testemunhas, um grupo estava ingerindo bebidas alcoólicas, quando teve início uma discussão. Em determinado momento, o homem ferido teria se ausentado, ido até sua residência e retornado ao estabelecimento portando uma arma de fogo. Ele foi desarmado pelo grupo, segundo o BO.