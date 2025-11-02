02 de novembro de 2025
Homem de 31 anos morre após capotar carro em Pirajuí


Um homem de 31 anos morreu após capotar o carro que dirigia no km 137,4, da rodovia Hilário Spuri Jorge (SP-331), na área rural de Pirajuí (57 quilômetros de Bauru), por volta das 3h da madrugada deste domingo (2).

Segundo relato dos policiais militares rodoviários que atenderam a ocorrência, a equipe foi acionada por funcionários do DER. O Samu esteve no local do acidente e confirmou o óbito da vítima, que já havia sido informado pelos policiais.

A Polícia Científica esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.

