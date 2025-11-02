A Operação Direção Segura Integrada foi realizada, na última sexta-feira (31), em São Manuel, em uma parceria do Detran, Polícia Militar e Polícia Civil, e aplicou 35 multas.

O objetivo, segundo os organizadores da operação, é garantir a segurança de todos os usuários da via, realizando a retirada dos infratores de trânsito que fizeram a ingestão de bebida alcoólica.

Ao todo foram realizados 533 testes de etilômetro; 35 multas decorrentes de recusa à realização do teste de etilômetro; 5 apreensões de veículos por falta de habilitação; e 5 apreensões de veículos por falta de licenciamento.