O Policiamento Ambiental realizará também fiscalização dos estoques de peixes in natura, resfriados ou congelados, provenientes de águas continentais, armazenados por pescadores profissionais e os existentes nas colônias e associações de pescadores, nos frigoríficos, nas peixarias, nos entrepostos, nos postos de venda, nos hotéis, nos restaurantes, supermercados, nos bares e similares, vez que o prazo máximo fixado para declaração dos estoques é o segundo dia útil após o início do defeso.

A Polícia Militar Ambiental de Bauru, que abrange as regiões administrativas de Bauru, Lins e Barra Bonita, esclarece que as restrições à pesca na piracema 2025/2026, no período de 1º de novembro de 2025 a 28 de fevereiro 2026, estão em vigor e alerta as pessoas para as infrações

Na região, o Capitão PM Leo Artur Marestoni, Comandante da 2ª Companhia de Polícia Ambiental de Bauru, responsável pela fiscalização de 39 municípios, onde se localizam rios importantes em nosso Estado, como o Rio Tietê, Rio Jacaré Pepira, Rio Batalha, Rio Alambari, Rio Turvo, Rio Feio, Rio Dourado, dentre outros, salienta que as equipes de Policiamento Náutico trabalharão nesta piracema, com foco voltado às ações de educação, orientação e segurança dos cidadãos que estarão nos rios e reservatórios de nossa região, com a finalidade ou não de pesca, salienta ainda o Capitão Marestoni, que a atuação do Policiamento Ambiental, buscará coibir a prática de infrações penais e administrativas contra o meio ambiente, em particular as decorrentes da pesca de forma irregular.

Vale ressaltar que o valor mínimo de multa em caso de descumprimento da Instrução Normativa nº 25 é de R$ 1.000,00, havendo também providências quanto ao crime ambiental e apreensão dos instrumentos, apetrechos, produtos, embarcações ou veículos utilizados na prática direta da infração. Denúncias de crimes ambientais poderão ser feitas pelo telefone 190.

É PROIBIDO

Está proibida a pesca para todas as categorias e modalidades nos seguintes locais:

• Nas lagoas marginais;

• A menos de quinhentos metros (500m) de confluências e desembocaduras de rios, lagoas, canais e tubulações de esgoto;

• Até um mil e quinhentos metros (1.500m) a montante e a jusante das barragens de reservatórios de empreendimento hidrelétrico, e de mecanismos de transposição de peixes;

• Até um mil e quinhentos metros (1.500m) a montante e a jusante de cachoeiras e corredeiras e demais locais previstos no artigo 3º da Instrução Normativa;

• No rio Tietê, no trecho compreendido entre a jusante da barragem da Usina de Nova Avanhandava até a foz do Ribeirão Palmeiras, no município de Buritama/SP;

• No rio Paranapanema, no trecho entre a barragem de Rosana/SP e a sua foz, na divisa dos Estados de São Paulo e Paraná (Porto Maringá);

• Nos rios Aguapeí, do Peixe, Santo Anastácio, Anhumas, Xavantes, Arigó, Veado, Moinho e São José dos Dourados (afluentes do rio Paraná), Três Irmãos, Jacaré-Pepira e seus respectivos afluentes;

• Nos corpos d'água de domínio dos Estados em que a legislação estadual específica assim o determinar;

• Nos entornos do: Parque Estadual Morro do Diabo (SP); Parque Estadual do Rio do Peixe (SP); Parque Estadual do Rio Aguapeí (SP); Estação Ecológica do Mico-Leão-Preto (SP)

• A captura, o transporte e o armazenamento de espécies nativas, inclusive espécies utilizadas para fins ornamentais e de aquariofilia;

• O uso de materiais perfurantes, tais como: arpão, arbalete, fisga, bicheiro e lança;

• A utilização de animais aquáticos, inclusive peixes, camarões, caramujos, caranguejos, vivos ou mortos (inteiros ou em pedaços), como iscas, com exceção de peixes vivos de ocorrência natural da bacia hidrográfica, oriundos de criações, acompanhados de nota fiscal ou nota de produtor;

• O uso de trapiche ou plataforma flutuante de qualquer natureza, nos rios da bacia.