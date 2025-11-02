Um homem, ainda não identificado, morreu, no final da noite de sexta-feira (31), após ser atropelado no km 343+400, da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru.

Conforme relato do condutor de uma Montana, ele trafegava pela rodovia, no sentido leste, quando, inesperadamente, segundo ele, se deparou com um homem aparentando ser um andarilho, atravessando a via. Diante da situação, sem tempo hábil para realizar a manobra de desvio ou frenagem, atropelou o pedestre.

O impacto projetou o corpo da vítima para o canteiro central, onde permaneceu imóvel. Após a colisão, o condutor perdeu o controle da direção do veículo, que posteriormente se chocou contra a barreira de concreto, ficando imobilizado sobre a alça de saída da rodovia.