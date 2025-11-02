Fortes rajadas de vento derrubaram uma estrutura metálica durante uma festa universitária, na madrugada deste domingo (2), em Regente Feijó, no interior de São Paulo. Um homem de 47 anos morreu após ser atingido por um galho de árvore.

Os ventos chegaram a 95 km/h, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil estadual (CGE). Na hora do incidente, acontecia uma festa de estudantes de um curso de medicina no local, no Aeropark Clube de Voo Desportivo, localizado na Rodovia Raposo Tavares. Eles celebravam a marca de metade do curso.

O homem sofreu traumatismo craniano. Ele foi socorrido, não resistiu aos ferimentos e morreu, conforme informou a Defesa Civil.