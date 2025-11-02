02 de novembro de 2025
Nova edição da Revista Atenção já circula em Bauru e região


Já está circulando a nova edição da Revista Atenção, com o melhor conteúdo para Bauru e região.

Trata-se de uma seleção repleta de informações e opiniões que valorizam os grandes talentos, empresas e profissionais públicos e privados da cidade e da região Central do Estado que fazem a diferença.

A Revista física pode ser encontrada em bancas, consultórios, hotéis, restaurantes e outros pontos de grande circulação de pessoas.

A Revista digital pode ser acessada nos canais da Atenção na Internet – www.revistaatencao.com.br, @revista_atencao (Instagram) e Revista Atenção (Facebook).

