O domingo (2) segue com tempo nublado em Bauru, com previsão de chuva ao longo do dia e até o início da noite, segundo o coordenador da Defesa Civil, Marcelo Ryal. De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp, as temperaturas variam entre 19°C e 26°C. Há possibilidade de novas pancadas de chuva nesta segunda-feira (3).

Com as precipitações desta manhã, o Rio Bauru, na avenida Nuno de Assis, apresenta nível elevado, próximo ao limite de transbordamento. A Defesa Civil informa que não há motivo para preocupação neste momento, mas trechos da avenida Nações Unidas foram interditados devido a alagamento.

O órgão permanece em estado de atenção neste domingo, já que uma nova formação de nuvens intensas se aproxima no início da tarde. Como o solo está encharcado, há risco de novos pontos de alagamento, reforça Ryal.