O corpo do trabalhador que caiu no Rio Tietê, enquanto prestava serviço na obra de duplicação da maior ponte do Estado de São Paulo, que fica na rodovia Dr. Mário Gentil (SP-333), entre os quilômetros 229,960 e 232,400, ligando Novo Horizonte a Pongaí (100 quilômetros de Bauru), desaparecido desde a última quarta-feira (29), foi encontrado neste sábado (1), por volta das 8h, pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações do portal da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), a perícia chegou no local por volta das 10h30 e a funerária, às 11h. Não houve interdição das vias, pois o fato ocorreu no campo de obras.

Conforme o JCNET/Sampi apurou na quarta-feira, outro homem também caiu da ponte em obras, mas foi resgatado no mesmo dia. Os dois prestavam serviços na ponte do Rio Tietê por uma empresa terceirizada. A atividade foi interrompida para a execução dos procedimentos de socorro, informa a Artesp.