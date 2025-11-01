Neymar voltou a campo pelo Santos neste sábado (1º), após 48 dias de ausência por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Ele entrou aos 21 minutos do segundo tempo da partida contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, e teve participação no gol de empate da equipe de Juan Pablo Vojvoda. O placar final apontou 1 a 1.

Ainda longe de sua forma ideal, o jogador de 33 anos se movimentou e buscou o jogo. Aos 31 minutos, ele tocou para o zagueiro Adonis Frías, que chutou forte para o meio da área. A bola foi desviada no lateral Bruno Pacheco e entrou.

Já nos acréscimos, ele cobrou falta com perigo, obrigando o goleiro Brenno a fazer boa defesa. Com o empate, o Santos foi aos 33 pontos, na 16ª posição, com dois pontos a mais que o Vitória, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, em 17º. O Fortaleza, com 28, está em 18º.