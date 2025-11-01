A tradicional Feiramor promete movimentar o fim de semana em Bauru com uma programação solidária e cultural, oferecendo artesanatos, brechó, orquídeas, almoço buffet e espaço kids. Nesta 38ª edição, o evento traz uma novidade inédita: o lançamento do livro “Seminário Atualidades”, da União das Sociedades Espíritas (USE), realizadora da feira.
O evento começa no próximo sábado (8), das 10h às 22h, e domingo (9), das 9h às 18h, no Consórcio Intermunicipal da Promoção Social (CIPS), localizado na rua Inconfidência, 2-28, Centro, que sedia a Feiramor. A entrada e o estacionamento são gratuitos.
No sábado, o cardápio inclui estrogonofe de carne e frango, arroz, batata palha e saladas. Já, no domingo, macarronada com molhos variados, sobrecoxa assada e saladas. As refeições serão servidas a partir das 11h.
Na praça de alimentação, o público também encontrará pastéis, lanches, tortas, doces, bolos, sorvetes e bebidas. Haverá ainda um espaço cultural e dedicado às crianças, com brincadeiras, teatro e oficinas monitoradas por voluntários, explica a coordenadora da feira, Neli Del Nery Prado.
Ela destaca que todo o valor arrecadado das vendas será 100% revertido às obras assistenciais das 16 entidades participantes. “Além de comercializar artigos belíssimos, que podem ser ótimas opções de presente de Natal, a Feiramor ajuda a manter as atividades das instituições filantrópicas ligadas a centros espíritas de Agudos, Bauru, Lençóis Paulista e Piratininga”, enfatiza.
De acordo com a coordenadora, as entidades prestam serviços doutrinários e assistenciais para albergues, creches, abrigos de idosos, famílias carentes e gestantes. “Além disso, o evento se tornou um programa turístico, que atrai visitantes de toda a região”, completa.
Livro
Durante a 38ª Feiramor será lançado o livro “Seminário Atualidades”, primeiro título publicado pela União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Bauru (USE).
A obra é uma coletânea de reflexões baseadas em seminários realizados desde 2020 em 11 casas espíritas da região. O livro reúne a visão da doutrina sobre temas contemporâneos como aborto, racismo, redes sociais, autismo, entre outros.
Resultado do trabalho de 15 expositores, o livro de 239 páginas foi idealizado por Renata Fabiani, que explica que o objetivo não é polemizar mas, sim, promover o entendimento desses temas. “Isso é feito a partir do tripé da doutrina de Allan Kardec, regido sob ciência, filosofia e religião”, conclui.