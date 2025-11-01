A tradicional Feiramor promete movimentar o fim de semana em Bauru com uma programação solidária e cultural, oferecendo artesanatos, brechó, orquídeas, almoço buffet e espaço kids. Nesta 38ª edição, o evento traz uma novidade inédita: o lançamento do livro “Seminário Atualidades”, da União das Sociedades Espíritas (USE), realizadora da feira.

O evento começa no próximo sábado (8), das 10h às 22h, e domingo (9), das 9h às 18h, no Consórcio Intermunicipal da Promoção Social (CIPS), localizado na rua Inconfidência, 2-28, Centro, que sedia a Feiramor. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

No sábado, o cardápio inclui estrogonofe de carne e frango, arroz, batata palha e saladas. Já, no domingo, macarronada com molhos variados, sobrecoxa assada e saladas. As refeições serão servidas a partir das 11h.