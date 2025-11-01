A Unesp (Universidade Estadual Paulista) realiza neste domingo (2) a primeira fase do vestibular 2026. São 65,2 mil candidatos concorrendo a 5.867 vagas em 136 cursos de graduação. A prova será aplicada em 35 cidades, inclusive em Bauru, em vários locais.

A consulta ao local de prova deve ser feita no site da Vunesp, organizadora do vestibular, na aba "locais de prova"

Os portões abrem às 13h e fecham às 13h40. A prova começa em seguida, com duração de cinco horas. O exame terá 90 questões de múltipla escolha, com conteúdos das quatro áreas do ensino médio: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. A Unesp mantém o uso de questões interdisciplinares.