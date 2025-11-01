A Unesp (Universidade Estadual Paulista) realiza neste domingo (2) a primeira fase do vestibular 2026. São 65,2 mil candidatos concorrendo a 5.867 vagas em 136 cursos de graduação. A prova será aplicada em 35 cidades, inclusive em Bauru, em vários locais.
A consulta ao local de prova deve ser feita no site da Vunesp, organizadora do vestibular, na aba "locais de prova"
Os portões abrem às 13h e fecham às 13h40. A prova começa em seguida, com duração de cinco horas. O exame terá 90 questões de múltipla escolha, com conteúdos das quatro áreas do ensino médio: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. A Unesp mantém o uso de questões interdisciplinares.
A Vunesp confirmou que o caderno de questões e o gabarito oficial serão divulgados a partir das 20h do próprio domingo, na página da fundação.
Diferentemente do modelo usado no Enem, todas as questões presentes na primeira fase têm o mesmo peso na Unesp. Para calcular a nota nesta fase, o candidato tem que multiplicar o número de questões certas por cem, depois dividir por 90 e o resultado será a nota final.
Os estudantes precisam levar documento de identidade original e caneta preta. A Vunesp permite alimentação e hidratação durante o exame
A Unesp orienta que o candidato chegue ao local com uma hora de antecedência e informa que os três últimos candidatos em cada sala só podem sair juntos, após assinarem um termo. Quem se recusar a permanecer será eliminado.
Nessa edição, o curso de medicina em Botucatu, no interior de São Paulo, segue como o mais concorrido, com 19.514 candidatos disputando 72 vagas
A segunda fase será aplicada nos dias 7 e 8 de dezembro. O resultado final sai em 30 de janeiro de 2026.
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
- RG (Carteira de Identidade)
- CIN (Carteira de Identificação Nacional)
- CNH (Carteira Nacional de Habilitação)
- CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social)
- Certificado MilitarPassaporteRNE (Registro Nacional de Estrangeiros)
- Carteira de identidade emitida pelas Forças Armadas
- Carteira de identidade emitida por Polícias Militares ou Corpos de Bombeiros
- Carteira de órgão ou conselho de classe profissional (ex.: OAB, CRM, CREA etc.)
O QUE LEVAR
Caneta preta de corpo transparente
Régua transparente
Água e alimentos leves; é permitido comer dentro da sala
O QUE É PROIBIDO
Relógios, bonés, chapéus, gorros, óculos escuros
Armas (mesmo com autorização)
As orelhas devem permanecer visíveis durante toda a prova ?não é permitido cobrir com bandanas ou cabelos soltos.
O candidato poderá ser submetido a detector de metais. A Vunesp fará filmagem em sala para coibir fraudes.
CURSOS MAIS CONCORRIDOS DA UNESP 2026
Curso - Cidade - Candidatos por vaga
Medicina - Botucatu - 271,0
Psicologia (integral) - Bauru - 56,4
Direito (matutino) - Franca - 49,3
Ciência da Computação - Bauru - 36,9
Psicologia (noturno) - Bauru - 34,7
Ciências biomédicas - Botucatu - 31,3
Medicina veterinária - Botucatu - 29,1
Engenharia química - Araraquara - 24,7
Nutrição - Botucatu - 24,5
Ciência da computação - São José do Rio Preto - 23,9
CALENDÁRIO DO VESTIBULAR UNESP 2026
- Aplicação da prova na 1ª fase: 2 de novembro
- Aplicação da prova na 2ª fase: 7 e 8 de dezembro
- Divulgação da lista dos aprovados: 30 de janeiro de 2026