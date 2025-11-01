Imagine aproveitar o pôr do sol mais bonito da região de Bauru ao som de muita música boa? O Samba no Pôr do Sol na Luso Bauru reúne tudo isso e, ainda, ao lado de pessoas especiais.

O evento, que tornou-se uma tradição na Associação Luso Brasileira de Bauru, será realizado no dia 8 de novembro, a partir das 17h, no deck do restaurante. Para agitar o público, o Grupo Sinhá promete as melhores músicas do samba.

"Venha aproveitar mais uma edição do nosso Samba no Pôr do Sol. Será um momento de muita descontração, música boa e, claro, aquela porção clássica para acompanhar uma cervejinha gelada", convida Luis Henrique Lamônica, presidente do clube.